Путин наградил посла России в Ираке за помощь в эвакуации детей из тюрем Багдада

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил чрезвычайного и полномочного посла РФ в Ираке Максима Максимова за выполнение гуманитарной миссии по эвакуации детей из Багдада. Распоряжение опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"За успешное выполнение гуманитарной миссии по эвакуации несовершеннолетних россиян из Ирака наградить Почетной грамотой президента РФ Максимова Максима Константиновича - чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Ирак", - говорится в распоряжении.

Проблема присутствия детей российских граждан в Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Боевики заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети из Ирака возвращались в РФ. С декабря 2018 года состоялись четыре рейса, ими доставлено в Россию 122 ребенка.