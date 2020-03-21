Сенатор Орденов возглавил астраханское отделение "Единой России"

АСТРАХАНЬ, 21 марта. /ТАСС/. Сенатор от Астраханской области Геннадий Орденов стал секретарем регионального отделения партии "Единая Россия", сменив на этом посту спикера областного парламента Игоря Мартынова. Об этом сообщил в субботу ТАСС и.о. руководителя регионального исполкома "Единой России" Роман Малахов.

Мартынов в конце февраля 2020 года сложил полномочия секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", которым был с 2016 года, объяснив это тем, что планирует сосредоточиться на усилении работы в областной думе, председателем которой он является.

"За кандидатуру Орденова на пост руководителя местного отделения партии отдали больше 80 голосов из 94 голосующих. Он вступает в должность сегодня", - сказал Малахов. Решение приняли на партийной конференции.

Геннадий Орденов - член Совета Федерации, представитель законодательной власти Астраханской области. Делегирован региональным правительством в 2016 году.