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Сенатор Орденов возглавил астраханское отделение "Единой России"

Он сменил на этом посту Игоря Мартынова

АСТРАХАНЬ, 21 марта. /ТАСС/. Сенатор от Астраханской области Геннадий Орденов стал секретарем регионального отделения партии "Единая Россия", сменив на этом посту спикера областного парламента Игоря Мартынова. Об этом сообщил в субботу ТАСС и.о. руководителя регионального исполкома "Единой России" Роман Малахов.

Мартынов в конце февраля 2020 года сложил полномочия секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", которым был с 2016 года, объяснив это тем, что планирует сосредоточиться на усилении работы в областной думе, председателем которой он является.

"За кандидатуру Орденова на пост руководителя местного отделения партии отдали больше 80 голосов из 94 голосующих. Он вступает в должность сегодня", - сказал Малахов. Решение приняли на партийной конференции.

Геннадий Орденов - член Совета Федерации, представитель законодательной власти Астраханской области. Делегирован региональным правительством в 2016 году.

Теги
РоссияАстраханская область
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