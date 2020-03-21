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Распространение коронавируса нового типа
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РФ призывает США расширить взаимодействие, а не сводить "политические счеты"

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сегодня в Соединенных Штатах заметна определенная нервозность
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Москва призывает Вашингтон в нынешних непростых условиях сосредоточиться на расширении взаимопонимания и взаимодействия, а не на бесполезном "сведении политических счетов". Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя очередные антироссийские высказывания американских официальных лиц. Его ответ размещен в субботу на сайте российского дипведомства.

По словам Рябкова, сегодня в Соединенных Штатах заметна определенная нервозность. "По-человечески она понятна, - признал замминистра. - Но все же в нынешний период испытаний, наверное, правильнее было бы сосредоточиться на расширении плоскостей взаимопонимания и взаимодействия, а не на бесполезном "сведении политических счетов".

В этой связи дипломат вновь призвал Вашингтон отказаться от антигуманной практики применения односторонних санкций в отношении Тегерана, который в ситуации распространения коронавируса испытывает острую нехватку средств для решения неотложных задач в сфере здравоохранения. "США, уверен, прекрасно понимают разницу между разовыми поставками партий гуманитарной помощи и отсутствием у этой страны из-за многолетнего беспрецедентно жесткого санкционного прессинга с американской стороны возможности получать доходы от экспорта, необходимые для финансирования соответствующих программ, - указал Рябков. - Тем не менее, официальные лица США, в том числе весьма высокопоставленные, не брезгуют очевидным передергиванием этого непреложного факта, преследуя собственные геополитические цели, которые нам понятны".

Замглавы российского МИД также обратил внимание на рассуждения представителей США о "российском энергетическом оружии". "Без сомнения, коллеги в Вашингтоне будут на этом тезисе "гарцевать" и в дальнейшем, - отметил дипломат. - Ссылками на внешнего врага и в энергетической сфере, и в области военно-технического сотрудничества ответственные лица США уже давно подкрепляют политику диктата по отношению к странам, заинтересованным в налаживании и наращивании равноправного, взаимовыгодного сотрудничества с нами".

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичРаспространение коронавируса нового типа
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По словам замглавы МИД РФ, ссылками на внешнего врага ответственные лица США уже давно подкрепляют политику диктата
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