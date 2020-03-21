Токаев наградил Сергея Лаврова орденом "Барыс"

НУР-СУЛТАН, 21 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом "Барыс" ("Барс") І степени за развитие стратегического партнерства с Россией. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана в субботу.

"За весомый вклад в развитие многогранного сотрудничества и стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Российской Федерацией наградить орденом "Барыс" І степени Лаврова Сергея Викторовича - министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в указе.

Указ вводится в действие со дня его подписания - 21 марта.

Награждение орденом "Барыс" производится за особые заслуги: в деле укрепления государственности и суверенитета Республики Казахстан; в обеспечении мира, консолидации общества и единства народа Казахстана; в государственной, производственной, научной, социально-культурной и общественной деятельности; в укреплении сотрудничества между народами, сближении и взаимообогащении национальных культур, дружественных отношений между государствами. Орден "Барыс" имеет три степени. Орден "Барыс" I степени состоит из звезды и знака на плечевой ленте.