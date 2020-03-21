Песков: Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом из гуманитарных соображений

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Россия предложила Италии помощь в борьбе с коронавирусом, поскольку ситуация с его распространением в этой стране является очень тяжелой. Победить же коронавирус в целом возможно только общими усилиями всех стран, пояснил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в субботу президент РФ Владимир Путин позвонил премьер-министру Италии Джузеппе Конте. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры. В частности, планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе "Камаза" для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны.

"Как известно, Италия переживает крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию. Принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений", - сказал Песков.

"Сейчас практически все страны мира столкнулись с серьезной угрозой коронавируса. Для победы над ним нам всем необходимо объединение усилий и возможностей", - убежден пресс-секретарь президента РФ. "Только так, вместе, все страны могут взять под контроль распространение этого вируса", - добавил он.

По последним данным, число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного новым коронавирусом, и его последствий составило 793 человека. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 42 тыс. 681, на 4871 больше, чем днем ранее. Число вылечившихся превысило 6 тыс. человек.