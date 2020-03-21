Песков: для победы над коронавирусом необходимо объединение усилий

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Противостоять распространению коронавируса можно только совместными усилиями всех стран. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение об оказании Россией помощи Италии в борьбе с этим вирусом.

"Сейчас практически все страны мира столкнулись с серьезной угрозой коронавируса. Для победы над ним нам всем необходимо объединение усилий и возможностей", - убежден пресс-секретарь президента РФ. "Только так, вместе, все страны могут взять под контроль распространение этого вируса", - добавил он.