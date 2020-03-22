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Захарова отреагировала на слова германского журналиста о Лаврове цитатой министра

Журналист из Bild Джулиан Репке подверг критике своих коллег, поздравивших с юбилеем главу МИД РФ, назвав действия сотрудников ARD "немыслимым скандалом"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что у главы МИД РФ Сергея Лаврова есть цитаты, которыми можно было бы прокомментировать статью в германском издании Bild, назвавшим факт поздравления российского министра с юбилеем "немыслимым скандалом".

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"Пожалуй, процитирую того же Сергея Викторовича, - сказала она ТАСС. - Но не вслух".

Ранее московское отделение германской телекомпании ARD разместило в своем Twitter поздравление Лаврову с 70-летием, которое глава МИД отметил в субботу, 21 марта. Поздравление сопровождалось ссылкой на аккаунт в той же соцсети российского представительства при НАТО, где были размещены фотографии министра из выпущенного к его юбилею фотоальбома "Лавров. Эмоции". Журналист из Bild Джулиан Репке подверг критике своих коллег, назвав действия сотрудников ARD "немыслимым скандалом".

Лавров известен своим умением к месту использовать острое слово. Не все выражения министра, однако, произносятся "под запись". Одно из таких попало в эфир случайно, но стало крылатым.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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