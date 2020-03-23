ЛДПР спросит Мишустина о мерах по смягчению последствий пандемии для российского бизнеса

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. ЛДПР на ближайшем собрании определит итоговый перечень вопросов премьер-министру Михаилу Мишустину в преддверии его отчета о работе кабмина перед Госдумой 15 апреля. В первую очередь депутаты хотят получить от него информацию о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса, сообщил ТАСС замруководителя фракции Ярослав Нилов.

"У нас прошло собрание фракции, депутатам дано поручение подготовить вопросы, чтобы на следующем собрании обсудить. Точный перечень вопросов у нас еще не определен, но обычно мы ставим вопросы, которые наиболее актуальны для избирателей, которые чаще всего звучат на встречах с ними. Это социальная политика, это здравоохранение, это уровень жизни, безработица, поддержка малого и среднего бизнеса, поддержка сельского хозяйства, экономический курс развития. И, очевидно, все, что происходит сейчас в стране в связи с тем, что у нас цены на нефть упали и национальная валюта просела", - сказал он.

Депутат отметил, что на все аспекты жизни как в стране, так и в мире сейчас влияет распространение коронавируса. Поэтому один из главных вопросов фракции к Мишустину - как в кабмине намерены смягчить удар пандемии по российскому бизнесу. "Что государство собирается предпринимать, чтобы не развалился бизнес, потому как спрос упал, при этом арендная плата сохраняется, выплачивать кредиты необходимо", - перечислил Нилов.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ранее сообщил, что фракции нижней палаты в начале апреля проведут встречи с Мишустиным в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина. Перечень вопросов, сформированный по предложениям фракций, уже направлен в правительство, добавил он.