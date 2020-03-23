Справороссы поставят перед Мишустиным вопрос об изменении социально-экономической политики

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия" направила почти 20 вопросов главе правительства Михаилу Мишустину в преддверии его отчета о работе кабмина перед Госдумой, запланированного на 15 апреля. Они касаются изменения социально-экономического курса, налоговой политики, реализации нацпроектов, поддержки бизнеса и решения жилищных проблем, сообщил ТАСС лидер справороссов Сергей Миронов.

"В преддверии отчета правительства мы подготовили почти два десятка вопросов от нашей фракции. Это, в частности, важнейший вопрос реализации и финансирования нацпроектов. Вопросы поддержки бизнеса и прозрачности госзакупок", - сказал Миронов.

По его словам, большинство проблем, которых касаются вопросы, спровоцированы политикой прежнего правительства. "И главный вопрос, который сегодня волнует и нас, и большинство населения: готово ли новое правительство исправлять ошибки предыдущего кабинета, готово ли оно пересматривать социально-экономическую политику в интересах граждан?", - заявил политик, напомнив, что ряд министров сохранили свои должности.

Парламентарий на встрече с премьером пообещал затронуть жилищную проблематику. "В том числе расселение аварийного жилья и развитие системы социального найма - для миллионов наших граждан, которые по-прежнему не могут позволить себе ипотеку", - отметил он. Несколько вопросов, продолжил политик, касаются системы капитального ремонта.

Справороссы планируют донести до председателя правительства фракционные инициативы, в частности, о повышении страховых выплат банковским вкладчикам. "Мы также настаиваем на расширении субсидий по оплате услуг ЖКХ. Сейчас дотации предоставляются, если граждане тратят на оплату более 22% доходов. Это очень много, почти пятая часть личных бюджетов! Эту планку надо снизить до 15%, такое предложение мы не раз вносили в Госдуму", - добавил Миронов, пообещав напомнить об этом предложении Мишустину.

"Мы обязательно спросим правительство, не пора ли, наконец, сместить акценты налоговой поддержки - с сырьевых отраслей на перерабатывающие", - заверил депутат. По его словам, "налоговые маневры" предыдущего кабмина давали больше льгот добывающим компаниям нефтегазового сектора. "Давно пора менять эту налоговую модель, поддерживать, в первую очередь, реальные отрасли экономики", - призвал глава фракции.

В четверг первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что фракции нижней палаты в начале апреля проведут встречи с Мишустиным в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина. Перечень вопросов, сформированный по предложениям фракций, уже направлен в правительство, добавил он.