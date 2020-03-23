Наблюдатели от "Справедливой России" проследят за голосованием по поправке к Конституции

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. "Справедливая Россия" направит своих наблюдателей на избирательные участки для контроля за процедурой общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции, сообщил лидер партии Сергей Миронов.

"Справедливая Россия" всегда активно участвует в формировании избирательных комиссий и всегда направляет наблюдателей на избирательные участки. Не будет являться исключением и предстоящее общероссийское голосование. Наша партия будет максимально способствовать, чтобы голосование по поправкам в Конституцию было открытым и легитимным", - приводит слова политика пресс-служба партии в понедельник.

Это решение принято в рамках договоренности с Центризбиркомом России, региональным партотделениям уже поручено приступить к формированию корпуса наблюдателей и наладить активное взаимодействие с местными избиркомами и общественными палатами, добавил лидер справороссов.

"Мы поддержали конституционные поправки в том числе потому, что окончательное решение, быть им или не быть в Основном законе, будет принимать народ. Недопустимо, чтобы гражданское согласие в обществе, цивилизованный конституционный процесс подвергались рискам из-за возможных нарушений в процедуре голосования и ходе подсчета голосов", - заключил Миронов.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее попросила все политические партии и общественные движения направить своих наблюдателей для контроля за процедурой голосования. Она пообещала, что "никаких искусственных фильтров для этого не будет": комиссия, напротив, стремится обеспечить, чтобы "на каждом участке не только в день голосования, но и во время досрочного голосования обязательно присутствовали наблюдатели от всех общественных и политических сил".