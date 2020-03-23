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Распространение коронавируса нового типа
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Кабмин России исключил жителей ДНР и ЛНР из числа иностранцев, которым запрещен въезд в РФ

Роспотребнадзор должен обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Правительство РФ разрешило въезд в страну жителей Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

Этим документом вносится изменение в распоряжение от 16 марта, согласно которому из-за распространения коронавируса временно был ограничен въезд в Россию граждан других стран, в том числе Белоруссии.

"В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения [об ограничении въезда в РФ] не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины <…>", - говорится в новом распоряжении.

Роспотребнадзору поручено обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля, говорится в документе.

Ограничения на въезд иностранных граждан на территорию РФ были установлены на период с 18 марта по 1 мая 2020 года. Эта мера первоначально не распространялись только на дипломатических работников и членов их семей, членов официальных делегаций, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных бригад и ряда других лиц.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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