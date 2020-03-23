Россия и Турция провели второе совместное патрулирование трассы М4 в Идлибе

САРАКИБ /Сирия/, 23 марта. /ТАСС/. Военные России и Турции провели второе совместное патрулирование трассы М4 в Сирии, связывающей города Алеппо и Латакию. Об этом сообщили в понедельник в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В зоне деэскалации Идлиб Сирийской Арабской Республики в соответствии с российско-турецким соглашением состоялось второе совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4, связывающей города Алеппо и Латакию", - сказали в Центре. При этом "в целях обеспечения безопасности протяженность маршрута совместного патруля была сокращена".

Турция обязалась в ближайшее время нейтрализовать экстремистские группировки, мешающие патрулированию трассы М4 в Идлибе, сообщили в Центре по примирению. "В свою очередь турецкая сторона обязалась в ближайшее время провести мероприятия по нейтрализации радикальных экстремистских группировок, препятствующих движению колонн совместного патрулирования трассы М4 в коридоре безопасности", - подчеркнули в ЦПВС.

15 марта в зоне деэскалации Идлиб состоялось первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4. Протяженность маршрута первого патруля также была сокращена из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на состоявшихся 5 марта в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в этом регионе прекратятся вдоль всей линии соприкосновения со вступлением в силу перемирия 6 марта. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.