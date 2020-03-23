РФ призвала НАТО отказаться от учений во время празднования 75-летия Победы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия обратилась к НАТО с призывом отказаться от проведения военных учений в период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя отмену европейских учений альянса Defender 2020 в связи с пандемией коронавируса.

"Мы обратились к европейским странам с призывом в этот период отказаться от активных учений", - сказал он.

Грушко подчеркнул, что на фоне пандемии крайне востребованы все инструменты международного сотрудничества, в том числе контакты по военной линии. "Нынешняя ситуация просто показывает абсолютную глупость, по-другому не могу сказать, натовских решений и других решений, которые были приняты в США, по обрыву всех контактов [с РФ] по военной линии. Сегодня мы видим, что жизнь расставляет все по своим местам", - указал он.

19 марта генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО пересмотрела всю программу своих учений в связи с пандемией коронавируса. Он также подтвердил прекращение на самом начальном этапе европейских учений США Defender 2020, которые должны были стать крупнейшими стратегическими маневрами в Европе с конца холодной войны.