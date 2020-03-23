Песков заявил, что боевые действия в Сирии сейчас не ведутся

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Боевые действий не ведутся в настощий момент в Сирии, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сейчас в Сирии нет военных действий. Обстановка в Идлибе стабилизировалась после договоренностей президента России Владимира Путина и президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана", - сказал Песков.

Он напомнил, что в настоящее время осуществляется совместное патрулирование отдельных районов на территории провинции Идлиб. "В целом сейчас можно сказать, что на территории Сирии боевых действий не ведется", - добавил он.

Пресс-секретарь также прокомментировал вопрос о том, кто и как может инициировать решения на время пандемии коронавируса останавливать военные действия в мире, в частности, в Сирии, по аналогии с тем, как военные действия приостанавливаются на время проведения Олимпийских игр.

"Что касается того, нужно ли отменять войны, как во время Олимпиады, это тема для международных организаций, для ООН и так далее", - сказал представитель Кремля.