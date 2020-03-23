Посольство России в Черногории взяло на контроль ситуацию с задержанием россиянки

БЕЛГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Посольство России в Черногории взяло на контроль ситуацию с задержанием гражданки России за пост в Facebook. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в понедельник в российском диппредставительстве.

"Факт задержания в Порто Монтенегро (Тиват) подтвердили. Сегодня в 10:45 уроженка Москвы А. Г. 1985 года рождения была отправлена на карантин, принимается решение о дальнейшей мере пресечения. Посольство России в Черногории взяло на контроль ситуацию, занимаемся решением вопроса", - сообщил представитель посольства.

Ранее Управление полиции Черногории сообщило о задержании россиянки, которая у себя в Facebook опубликовала информацию о том, что число заразившихся коронавирусом и умерших от него в Черногории превышает то, которое официально называют власти, а страну ожидает сценарий эпидемии, который будет хуже итальянского. Кроме того, она сообщила, что обслуживающий персонал отеля "Авала" заражен коронавирусом и госпитализирован. Правоохранители задержали женщину. В ближайшее время россиянка предстанет перед прокурором в Которе.

Согласно официальным данным Института общественного здоровья Черногории, в стране зафиксирован один летальный исход и 22 случая заражения новым коронавирусом. Под санитарным наблюдением находятся более 5,5 тыс. человек.