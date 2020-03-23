ОП заключила соглашение о наблюдении за голосованием по Конституции с объединениями и НКО

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ заключила соглашение с общественными объединениями и некоммерческими организациями о сотрудничестве при направлении наблюдателей на общероссийское голосование по закону о поправке к конституции. Об этом сообщила секретарь ОП Лидия Михеева.

"Общественная палата России сейчас подписала соглашение более чем с 20 крупными общественными объединениями и некоммерческими организациями об участии в процедуре назначения общественных наблюдателей. Мы рассчитываем, что к этому соглашению присоединятся также и другие НКО", - сказала Михеева журналистам в понедельник.

В частности, участниками соглашения стали Ассоциация юристов России, "Волонтеры Победы", движение "За чистые выборы", Российский союз молодежи, Федерация независимых профсоюзов России и Союз журналистов России.

По словам Михеевой, общественным наблюдателем сможет стать каждый гражданин России. "Мы приглашаем к этому наблюдению и членов политических партий, и обычных граждан России, которые не состоят в партиях и не состоят в общественных объединениях. Вход открыт всем", - отметила секретарь ОП.

Она добавила, что Общественная палата уже подготовила ряд документов для организации процесса наблюдения за голосованием. В частности, это положение о порядке приема и назначения наблюдателей и кодекс этики наблюдателя.

Согласно закону о поправке к конституции, назначение наблюдателей на общероссийское голосование осуществляют ОП РФ и общественные палаты субъектов. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее попросила все политические партии и общественные движения направить своих наблюдателей для контроля за процедурой голосования. Она пообещала, что "никаких искусственных фильтров для этого не будет": комиссия, напротив, стремится обеспечить, чтобы "на каждом участке не только в день голосования, но и во время досрочного голосования обязательно присутствовали наблюдатели от всех общественных и политических сил".