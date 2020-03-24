В Башкирии на голосование по поправкам к Конституции выделят порядка 50 млн рублей

УФА, 24 марта. /ТАСС/. Власти Башкирии направят около 50 млн рублей на проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, деньги пойдут на приобретение оборудования и канцтоваров. В день голосования в регионе будут работать более 3,4 тыс. избирательных участков, сообщила председатель Центризбиркома республики Илона Макаренко на пресс-конференции.

"Правительство республики выделило определенные средства для проведения общероссийского голосования - около 50 млн рублей. Они будут использованы для приобретения материально-технического оборудования, канцелярских товаров, и для других нужд", - сказала Макаренко.

По ее словам, в день общероссийского голосования в Башкирии будут работать 3434 избирательных участков, среди них 39 временных. При этом само голосование может быть продлено на несколько дней в целях безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции. "Период проведения голосования может быть увеличен с 3 до 7 дней по решению регионального избиркома. Это позволит избежать на избирательных участках большого числа граждан в день голосования и предотвратить распространение инфекции", - отметила председатель комиссии.

Территориальные и участковые комиссии приступили к работе с 23 марта, при благоприятной эпидемиологической ситуации члены участковых избирательных комиссий организуют подомовой обход жителей для разъяснения порядка голосования по поправкам, добавила Макаренко.