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Комитет рекомендовал СФ назначить Петрову, Хомчика и Давыдова зампредами Верховного суда

Вопрос должен быть рассмотрен на заседании верхней палаты 25 марта

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству по итогам предварительного обсуждения рекомендовал верхней палате назначить Владимира Давыдова, Владимира Хомчика и Татьяну Петрову на должности заместителей председателя Верховного суда (ВС).

Соответствующие представления президента поступили в Совет Федерации 19 марта. Вопрос должен быть рассмотрен на заседании верхней палаты 25 марта.

Согласно поступившим в СФ документам, Давыдова предлагается назначить заместителем председателя ВС РФ - председателем судебной коллегии по уголовным делам, Хомчика - заместителем председателя ВС РФ - председателем судебной коллегии по делам военнослужащих, Петрову - заместителем председателя ВС РФ - председателем судебной коллегии по административным делам.

Как отметил глава комитета Андрей Клишас, все представленные кандидатуры часто принимают участие в мероприятиях Совета Федерации. "Мы хорошо знаем всех кандидатов. Это действующие заместители председателя Верховного суда, они руководят теми же коллегиями, к назначению на которые они представлены", - отметил сенатор.

Согласно Конституции РФ, Совет Федерации рассматривает вопрос о назначении на должность председателя Верховного суда и его заместителей по представлению главы государства.

Теги
РоссияКлишас, Андрей Александрович
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