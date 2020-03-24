Филиппины не будут вносить россиян с просроченными визами в черные списки

БАНГКОК, 24 марта. /ТАСС/. Застрявшие на Филиппинах из-за ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса россияне, у которых окажутся просроченными визы, не попадут в черные списки. Об этом сообщила во вторник советник-посланник посольства РФ на Филиппинах Татьяна Шлычкова.

"Нам удалось договориться с иммиграционным бюро, что все, у кого будут просрочены визы, смогут оформить их и закрыть этот вопрос в аэропорту перед вылетом. Там будет представитель иммиграционной службы, эти вопросы будут решаться. Вы в черные списки не попадете", - заверила она во время трансляции на странице диппредставительства в Facebook.

Говоря о первом специальном рейсе, который отправится в Москву 26 марта из Себу, дипломат сказала, что "оплата [билетов на него] будет производиться в онлайн-режиме перед регистрацией на рейс". Первыми на борт попадут семьи с женщинами, детьми, инвалидами и пожилыми людьми. "Они пойдут первыми... далее все остальные, - пояснила Шлычкова. - Борт не улетит, пока последний гражданин не пройдет все формальные процедуры".

Кроме того, на месте будут работать российские дипломаты, которые окажут помощь во время эвакуации. "Пока не улетит самолет на родину, они будут там", - подчеркнула советник-посланник. По ее словам, все, кто находится на Себу и кто туда прибудет в ближайшее время, смогут улететь специальным бортом. "Boeing 777 большой, он вмещает 530 человек", - добавила она.

Ранее посольство РФ на Филиппинах сообщило, что во вторник филиппинский военный самолет доставит российских туристов с острова Палаван в Себу. В диппредставительстве сообщили, что россияне, находящиеся на острове Давао, смогут вылететь оттуда военным бортом 25 марта. "Время тоже самое - 18:00", - объявила Шлычкова, подчеркнув, что людям необходимо быть на месте к 16:00. Остальные россияне, которые сейчас находятся на других островах, будут доставлены в Россию вторым спецбортом позже.

По данным Минздрава Филиппин, в стране подтверждено 552 случая инфицирования новым коронавирусом, 35 человек умерли. В республике действует режим чрезвычайного положения. В частности, запрещено воздушное и морское сообщение между Манилой и провинциями государства, в Большой Маниле с 20:00 до 05:00 введен комендантский час. В итоге почти 700 российских туристов не в состоянии покинуть республику, поскольку не могут добраться с островов до Манилы из-за введенных ограничений.