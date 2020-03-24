Россию пригласили принять участие в экстренном саммите G20 по коронавирусу

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Россия получила приглашение принять 26 марта участие в экстренном саммите G20, посвященном ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да", - сказал он, отвечая на вопрос, получили ли в Кремле соответствующее приглашение. Песков добавил, "подготовка идет".

Экстренный саммит лидеров стран "двадцатки" по ситуации с распространением коронавиурса в мире должен состояться 26 марта в формате видеоконференции. Об этом сообщило во вторник агентство Кyodo со ссылкой на источники в японском правительстве. Конкретное время конференции согласовывается. Ожидается, что по японскому времени она пройдет вечером (днем в России и Европе).

18 марта Саудовское агентство печати (САП) сообщило, что Эр-Рияд планирует на неделе, начинающейся 23 марта, созвать в виртуальном формате внеочередной саммит G20 для обсуждения ситуации с коронавирусом. Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционный ежегодный саммит "двадцатки" запланирован в королевстве на ноябрь.