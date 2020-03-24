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Распространение коронавируса нового типа

Комиссия Думы по невмешательству держит в поле зрения деятельность Human Rights Watch

Ранее исполнительный директор организации Кеннет Рот заявил, что в России делается недостаточно для борьбы с пандемией

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России давно держит в поле зрения правозащитную организацию Human Rights Watch (HRW), заявил глава комиссии Василий Пискарев. Он отметил, что депутаты обратили внимание на HRW в связи с ее попытками вмешательства во внутренние дела РФ и разжиганием протестных настроений в российском обществе.

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Российский посол в США Анатолий Антонов ранее призвал Human Rights Watch не распространять дезинформацию о борьбе властей РФ с коронавирусом.

"Human Rights Watch давно находится в поле зрения нашей комиссии, и отнюдь не в связи с правозащитной деятельностью, как этого можно было бы ожидать", - приводит слова Пискарева во вторник его пресс-служба. Депутат отметил, что разделяет озабоченность Антонова касательно этой организации.

"Данная организация известна нам своими попытками вмешиваться во внутренние дела России, насаждая протестные настроения в обществе, а также фактами распространения информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Совсем не таких действий мы ожидаем от правозащитников в условиях, когда общая беда охватила многие страны мира, в том числе и США", - добавил Пискарев.

Исполнительный директор HRW Кеннет Рот на своей странице в Twitter выступил с утверждением, что в РФ делается недостаточно для борьбы с пандемией, и высказал предположения о нехватке в больницах необходимого оборудования в случае кризиса.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий ИвановичПискарев, Василий ИвановичРаспространение коронавируса нового типа
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