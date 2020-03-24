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Медведев считает важным использовать цифровые технологии в политических целях

Председатель "Единой России" указал, что сейчас "переход в цифровой мир просто жизненно необходим"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев уверен, что роль цифровых технологий, возросшая во время нынешней пандемии коронавируса, не снизится и в дальнейшем. Он считает необходимым использовать этот фактор в политических целях.

"Переход в цифровой мир он и раньше-то происходил, мы считали, что это правильно, программы различные поддерживали, деньги на это давали. Но сейчас он [переход в цифровой мир] просто жизненно необходим, ничего другого не остается", - констатировал Медведев на встрече с кандидатами на посты секретарей региональных отделений партий.

По его мнению, "люди и так будут пользоваться этими [цифровыми] сервисами". "Но нам нужно обязательно донести информацию <...>, что и политические проекты - предварительное голосование и целый ряд других - будут проходить в такой форме", - указал он.

"Перед нами, как перед политической силой, это не только вызов, но и новые возможности открывает", - считает Медведев. Он пояснил, что люди, работающие за компьютером, легко могут зарегистрироваться на портале "Единой России", сделать свой выбор по кандидатуре. "Это даже легче, чем куда-то собираться, идти", - уверен председатель партии.

Медведев подчеркнул, что главное - знание людей о такой возможности. Он поручил партийным руководителям "постараться донести до граждан" информацию о том, что "сервисы включают и политическую составляющую". "Это веление времени, и после завершения всех проблем, связанных с пандемией, это все равно останется", - убежден Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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