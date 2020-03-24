Путин примет участие в экстренном саммите G20

"26 марта с.г. президент Российской Федерации Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", - отметили в Кремле.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что РФ получила приглашение принять участие в экстренном саммите "двадцатки". Это совещание руководителей государств по ситуации с распространением коронавиурса в мире должна состояться 26 марта в формате видеоконференции.

Ожидается, что по японскому времени она пройдет вечером (днем в России и Европе). 18 марта Саудовское агентство печати (SAP) сообщило, что Эр-Рияд планирует на неделе, начинающейся 23 марта, созвать в виртуальном формате внеочередной саммит G20 для обсуждения ситуации с коронавирусом. Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20, традиционный ежегодный саммит "двадцатки" запланирован в королевстве на ноябрь.

Ближайшие планы Путина

Пресс-служба Кремля уточнила, что "25-26 марта Путин совершит рабочую поездку в Северо-Западный федеральный округ". По ее данным, "25 марта в Константиновском дворце глава государства проведет заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству". По традиции в День работника культуры России Путин вручит премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019 год.

23 марта президент подписал указы, по которым премии для молодых деятелей культуры присуждены пианисту Олегу Аккуратову, артистке балета Ольге Смирновой, директору Белгородского государственного центра народного творчества Максиму Шапошникову; премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества - директору Российской государственной детской библиотеки Марии Веденяпиной, писателю Камилю Зиганшину, режиссеру, художнику, сценаристу анимационного кино Леониду Носыреву.

"26 марта глава Российского государства посетит фармацевтический завод "Северная звезда". Там же состоится его общение с представителями общественности Санкт-Петербурга и Ленинградской области", - отметили в пресс-службе.