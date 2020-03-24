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Экс-замминистра туризма КЧР Альберт Кумуков назначен министром по делам национальностей

До нового назначения он занимал должность заместителя министра туризма, курортов и молодежной политики

ЧЕРКЕССК, 24 марта. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов назначил новым региональным министром по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати бывшего замминистра туризма, курортов и молодежной политики Альберта Кумукова. Об этом руководитель республики сообщил во вторник в Instagram.

"Подписал указ о назначении министром по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесии Альберта Кумукова. Молодой, активный человек, получивший хорошее образование в Казанском государственном университете, успешно дошедший до полуфинала всероссийского конкурса "Лидеры России", Альберт Мусабиевич уже достаточно хорошо зарекомендовал себя в профессиональной деятельности, в том числе и на его первом месте работы в правительстве республики, в министерстве КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати. До сегодняшнего назначения Альберт Мусабиевич занимал должность заместителя министра туризма, курортов и молодежной политики", - написал Темрезов.

Он отметил, что министерство должно плотно сотрудничать с институтами гражданского общества, религиозными и национальными общественными организациями в реализации инициатив, направленных на укрепление российской государственности, сохранение мира, стабильности в регионе, в вопросах укрепления межнациональных и межконфессиональных связей, развития национальных языков и традиций, средств массовой информации.

"Желаю Альберту Мусабиевичу успехов в новой должности", - заключил глава республики.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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