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Глава Липецкой области вступил в "Единую Россию"

По словам Игоря Артамонова, на выборы губернатора региона он шел при поддержке партии

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вступил в партию "Единая Россия", чтобы с помощью партийной работы ответить на вызовы времени, среди которых он назвал борьбу с коронавирусом и его последствиями для экономики. Об этом губернатор Артамонов рассказал журналистам после встречи председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с кандидатами на должности секретарей региональных отделений партии.

"Сегодня состоялось мое вступление в партию "Единая Россия" <...> На выборы губернатора Липецкой области я шел при поддержке партии, за этот период нами вместе сделано очень много добрых дел в интересах жителей Липецкой области <...> Я участвовал в региональных заседаниях партии, высказывал критические замечания, высказывал предложения по обновлению регионального отделения партии. Думаю, нам сегодня вместе по плечу ответить на все вызовы, которые возникают, это и коронавирус, и его последствия в экономике, и забота о благосостоянии людей", - сказал Артамнов.

Он добавил, что членам партии в Липецкой области удалось сделать уже немало. "Но вместе, думаю, мы сможем сделать больше", - сказал Артамонов.

По данным пресс-службы правительства Липецкой области, Игорь Артамонов также заявил о готовности возглавить региональное отделение партии. "Первые шаги в качестве секретаря липецкого отделения партии - это обновление кадров <...> Второе - активизация работы депутатов от партии всех уровней. Если где-то беда, проблема, то там должен быть первым представитель "Единой России", отсиживаться и ждать, когда полыхнет, - преступно", - процитировала пресс-служба Артамонова.

Президент РФ Владимир Путин 2 октября 2018 года принял досрочную отставку губернатора области Олега Королева, который руководил регионом с 1998 года. Врио главы области был назначен 52-летний Артамонов, занимавший ранее должность вице-президента Сбербанка - президента Среднерусского банка. Липецкое региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло в мае 2019 года Артамонова своим кандидатом на выборы главы региона, в сентябре 2019 года он победил, набрав 67,28% голосов избирателей.

Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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