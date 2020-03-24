Володин: дистанционное голосование депутатов не предусмотрено регламентом Госдумы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Онлайн-голосование депутатов по законопроектам не предусмотрено регламентом Госдумы, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам во вторник.

Ранее зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила ТАСС, что Совет Думы может обсудить в среду в том числе вопрос о возможности дистанционного проведения пленарных заседаний из-за сложной эпидемиологической обстановки.

"Такого решения нет и быть не может, потому что регламентом Государственной думы это не предусмотрено", - сказал спикер. Володин отметил, что на внеочередном заседании Совета Думы в среду обсуждаться будет ужесточение наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Спикер напомнил, что нижняя палата парламента уже скорректировала свою работу с учетом эпидемиологической обстановки: вернувшиеся из стран, где распространен коронавирус, и контактировавшие с ними отправлены на карантин. "Также мы договорились, что если кто-то чувствует себя не очень хорошо, но у него есть желание выступить по повестке, по конкретному законопроекту, то свою позицию депутат может изложить письменно, это будет отражено в стенограмме заседания", - добавил Володин. Кроме того, Госдума сократила число пленарных недель с трех до двух в месяц.

По убеждению Володина, депутаты в это непростое время должны, напротив, активизировать работу, эффективно решая проблем россиян.

"Говорить о дистанционной работе в такое время было бы неправильно. Мы видим, как работает президент. Глава государства делает все, чтобы защитить страну от сегодняшних вызовов - это и коронавирус, и проблемы в экономике. Мы со своей стороны должны сделать все, чтобы законодательно обеспечить решения, принимаемые президентом и правительством", - заключил председатель Госдумы.