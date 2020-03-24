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Лавров подчеркнул антигуманный характер санкций США в отношении Ирана

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом заявил, что Москва призывает Вашингтон как можно скорее снять с Тегерана антигуманные санкции. Об этом сообщили в российском дипведомстве по итогам беседы сторон по телефону.

Российский министр подтвердил намерение продолжать всестороннее развитие торгово-экономических связей и инвестиционных проектов между Москвой и Тегераном, включая содействие увеличению поставок сельскохозяйственной продукции, в которой остро нуждается Иран из-за санкций США.

"Лавров подчеркнул, что РФ решительно призывает Вашингтон незамедлительно снять свои антигуманные санкции, мешающие соответствующим правительствам полноценно бороться с COVID-19", - указали в МИД РФ.

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