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Захарова: ведомства РФ активно занимаются вопросом возвращения россиян на родину

Официальный представитель МИД обратила внимание на то, что заседания рабочего комитета по этой теме проходят в ежедневном режиме

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Российские ведомства активно занимаются процессом оказания помощи россиянам по их возвращению на родину. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

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"Я хотела бы сказать о том, что есть очень хорошие новости, которые связаны с тем, что процесс по оказанию содействия выезду и вывозу российских граждан, возвращению граждан, которым необходима эта помощь, уже перешел в такую активную фазу", - сказала дипломат.

Она обратила внимание на то, что заседания рабочего комитета, в который входит несколько ведомств (Минтранс, Росавиация, Министерство иностранных дел, Ростуризм) и который сфокусирован только на этой проблеме, проходят в ежедневном режиме. Она указала, что имеются все необходимые поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина, а также отметила координирующую роль вице-премьера Татьяны Голиковой. "Все работают на результат, и он уже есть", - добавила официальный представитель МИД.

Кроме того, дипломат сообщила, что ведомство получает много вопросов, например, таких: "Когда вы начнете нами заниматься?". Захарова процитировала сообщение Министерства транспорта РФ, напомнив, что 23 марта из семи стран российскими компаниями уже доставлено порядка полутора тысяч человек, в том числе иностранцы, которые едут транзитом. Захарова напомнила и о вернувшихся россиянах из Лиссабона, а также Ташкента и Тенерифе. Особое внимание она уделила Индии, где по ее словам, с вывозом россиян сложилась очень сложная ситуация. "Мы получаем очень много сообщений, звонков, просьб, граждане считают, что ими не занимаются, это не так", - подчеркнула официальный представитель.

"Сегодня вечером из аэропорта Шереметьево запланирован рейс "Аэрофлота" в Дели. Мы ожидаем, что большое количество человек вернется этим рейсом. 25 марта планируется рейс авиакомпании "Россия". Мы обращаемся к нашим гражданам [с предложением] использовать эти возможности для возвращения в Россию. Но мы прекрасно понимаем, что не только в Дели находятся наши граждане, в других городах, мы с ними тоже на связи", - добавила она.

Кроме того, Захарова обратила внимание, что идет проработка вопроса об организации рейса из Хургады и Шарм-эш-Шейха, РФ договаривается с европейскими компаниями относительно рейсов в Латинскую Америку. "Обратите внимание на сайт "Аэрофлота", где размещен список направлений, куда компании продолжают направлять рейсы", - добавила она.

Дипломат также напомнила, что 26 марта в 14:00 по местному времени той страны, где находятся россияне, заканчивается формирование вывозных списков, по которым будет осуществляться посадка на рейс. "Сейчас нужно проверить, подавали ли вы свое имя в эти списки, нужно связаться с российским посольством, с генеральным консульством нашей страны, быть на связи, следить за нашими аккаунтами в социальных сетях, - сказала Захарова. - Я прекрасно понимаю, что их интернет-адреса все знают уже наизусть, но актуальная информация будет появляться там".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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