Путин будет участвовать в видеоконференции G20 по связи из Санкт-Петербурга

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг выйдет на связь со своими коллегами по Группе двадцати (G20) из Санкт-Петербурга, где российский лидер будет находиться с рабочей поездкой. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент будет участвовать в видеоконференции из Петербурга", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что 26 марта президент РФ примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику. По данным японского агентства Kyodo, видеоконференция состоится в четверг вечером по японскому времени (днем в России и Европе).

В нынешнем году в G20 председательствует Саудовская Аравия. Традиционный ежегодный саммит "двадцатки" запланирован в королевстве на ноябрь.

Путин будет находиться 25-26 марта с рабочей поездкой в Санкт-Петербурге. Как сообщала президентская пресс-служба, 25 марта в Константиновском дворце глава государства проведет заседание Совета по культуре и искусству, а также вручит премии президента для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2019 год. 26 марта глава государства посетит фармацевтический завод "Северная звезда", где состоится его общение с представителями общественности Санкт-Петербурга и Ленинградской области.