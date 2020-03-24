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Распространение коронавируса нового типа

Посольство России сожалеет, что Financial Times политизировала оказываемую Италии помощь

В диппредставительстве указали, что экспертам британского издания "добрые дела со стороны России явно не нравятся"

ЛОНДОН, 24 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Великобритании выразило во вторник сожаление по поводу статьи в газете Financial Times, в которой говорится о якобы политических мотивах отправки Россией помощи Италии, пострадавшей от пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель посольства.

"Неприятно удивила появившаяся 24 марта в газете Financial Times публикация. Она содержит искаженную фактологию, приправленную политизированными высказываниями экспертов, которым добрые дела со стороны России явно не нравятся", - сказал дипломат.

"Помощь, оказываемая нами Италии, является жестом солидарности и направлена на поддержку дружественного итальянского народа, находящегося в крайне сложном положении из-за коронавируса и вынужденного самоотверженно противостоять распространению инфекции. Она осуществляется по просьбе итальянского правительства и по договоренности с ним. Кроме того, рассчитываем, что российские специалисты смогут приобрести в Италии опыт, который пригодится в борьбе с заболеванием в самой России", - отметил он.

"Италия обратилась не только к России, а также другим странам, в частности к Китаю, за помощью, справедливо полагая, что борьба с COVID-19 является задачей, требующей международной координации и солидарности всех стран. Становится ясно, что ни одно из государств сейчас уже не способно в одиночку побороть данное заболевание. Сожалеем, что в этих условиях отдельные журналисты и эксперты пытаются найти какой-то негативный угол и смотрят на элементарные человеческие жесты исключительно через призму "силы" и конкуренции между государствами", - заявил дипломат.

Во вторник на военном аэродроме в Италии приземлились еще три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, 12-й, 13-й и 14-й по счету, с группами российских военных специалистов и оборудованием на борту. На авиабазу ВВС Италии Пратика-ди-Маре доставлено оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Первые девять рейсов самолеты сделали накануне ночью, доставив на военный аэродром Пратика-ди-Маре около 100 военных, вирусологов и эпидемиологов, а также восемь мобильных отрядов медиков и специальное оборудование. После согласования с итальянской стороной районов выполнения профилактических и дезинфекционных мероприятий российские военные специалисты приступят к выполнению задач.

В субботу президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь в борьбе с эпидемией.

Теги
ВеликобританияИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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