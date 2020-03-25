В России начинается прием заявлений о голосовании 22 апреля по месту нахождения

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Прием заявлений от россиян, которые в день общероссийского голосования по закону о поправке к конституции хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования, начинается в среду в России. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Как отмечала ранее председатель ЦИК Элла Памфилова, "в период с 25 марта по 16 апреля 2020 года заявления принимаются территориальными комиссиями, МФЦ и в электронном виде - через портал госуслуг, а с 11 по 16 апреля заявления можно будет подать в участковые избирательные комиссии".

Согласно порядку проведения голосования, принятому на заседании ЦИК в пятницу, в случае подачи такого заявления гражданин исключается из списка участников голосования по постоянной регистрации и вносится в список по временному нахождению на момент голосования.

В документе также говорится, что участник голосования вправе отозвать свое заявление, которое он подал через портал госуслуг. В таком случае он не исключается из списка по месту жительства.