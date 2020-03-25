Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Россия при необходимости готова помочь США в борьбе с новым коронавирусом. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова.

"Неприемлемы домыслы о несостоятельности нашей системы диагностирования. Тем более из уст комментаторов, позиционирующих себя экспертами в сфере здравоохранения, - подчеркнул дипломат. - Наши тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, переданы в Италию". "Простые американцы должны знать - Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии", - указал он.