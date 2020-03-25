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Отставки и назначения

Госсовет Удмуртии принял отставку спикера регионального парламента

За досрочную отставку проголосовали Алексея Прасолова проголосовали 48 депутатов

ИЖЕВСК, 25 марта. /ТАСС/. Депутаты Государственного совета Удмуртской Республики приняли отставку спикера регионального парламента Алексея Прасолова, который ранее написал заявление об увольнении. Соответствующее решение депутаты приняли во время внеочередной сессии парламента.

За досрочную отставку проголосовали 48 депутатов, против - двое, воздержавшихся не было.

"Я убежден, что мы с вами вместе продолжим работу, вы видите какие вызовы сейчас стоят. Хочу вручить вам благодарность за работу", - сказал Бречалов.

Исполнять обязанности спикера Госсовета Удмуртии до выборов будет Владимир Невоструев, который также занимает пост первого заместителя председателя Госсовета. 16 марта Прасолов написал заявление об отставке и позднее сообщил журналистам, что его решение связано с желанием отдохнуть.

Теги
РоссияОтставки и назначенияУдмуртия
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