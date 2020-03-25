Совфед одобрил закон о праве военных возмещать материальный ущерб государству в рассрочку

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил правительственный закон, который позволяет военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и резервистам возмещать нанесенный ими материальный ущерб военной части в рассрочку.

"Федеральным законом предусматривается возможность для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, производить возмещение ущерба с рассрочкой платежа, а также основания для уменьшения судом размера денежных средств, подлежащих взысканию с военнослужащего для возмещения причиненного им ущерба", - говорится в заключении профильного комитета Совфеда по обороне и безопасности.

По действующему закону, военнослужащие могут быть привлечены к материальной ответственности в течение трех лет со дня обнаружения ущерба. С учетом сложившейся судебной практики предлагается установить, что под днем обнаружения ущерба подразумевается "день, когда командир (начальник) узнал или должен был узнать о наличии материального ущерба, причиненного военнослужащим". Также предусматривается "приостановление течения срока привлечения военнослужащего к материальной ответственности на период производства предварительного расследования, судебного разбирательства".

По нынешним нормам, командиры, не принявшие необходимых мер к возмещению виновными лицами причиненного воинской части ущерба, несут ограниченную материальную ответственность. В этой связи предлагается установить, что они "привлекаются к материальной ответственности в течение одного года со дня истечения срока" обнаружения ущерба. Согласно закону, если военнослужащий-контрактник, представивший письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, отказывается возместить ущерб, в том числе при его увольнении, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке по иску командира воинской части.

Согласно законопроекту, "право уменьшения размера денежных средств, подлежащих взысканию с военнослужащего для возмещения причиненного им ущерба, предоставляется только суду". Также конкретизируются обстоятельства, позволяющие уменьшить размер указанных взысканий. Среди таковых - состояние здоровья, наличие на иждивении инвалида, двух и более несовершеннолетних детей или детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в вузах по очной форме. Будет учитываться и "степень вины и материального положения военнослужащего, в том числе если среднедушевой доход семьи военнослужащего ниже величины прожиточного минимума".

Поправки позволят "исключить предпосылки для совершения командиром коррупционных правонарушений и тем самым будут способствовать объективному и полному возмещению причиненного ущерба", уверены авторы.