Конкурс на должность сити-менеджера Кирова состоится 27 апреля

КИРОВ, 25 марта. /ТАСС/. Конкурс на должность главы администрации Кирова состоится 27 апреля, соответствующее решение было принято на заседании гордумы, сообщили ТАСС в пресс-службе городской думы.

Конкурс на должность главы администрации Кирова, назначенный на 16 марта, не состоялся. Как сообщил ТАСС источник в администрации, конкурс не состоялся из-за отсутствия кворума в комиссии по проведению конкурса, на заседание комиссии не явились несколько ее членов. По данным пресс-службы администрации города, в состав комиссии входят 10 человек, половина из них определена распоряжением губернатора региона, другие пять членов назначены Кировской городской думой.

"Назначена дата нового конкурса - это 27 апреля", - сказал собеседник агентства.

Гордума в январе 2020 года поддержала отставку сити-менеджера Ильи Шульгина, который занимал этот пост с 2017 года, но в конце января написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как пояснил глава региона Игорь Васильев, Шульгин сообщил о намерении покинуть пост после совещания по итогам реализации нацпроектов в регионе в 2019 году, где работа администрации областного центра была оценена как неудовлетворительная. На заседании гордумы в январе было принято решение о проведение конкурса 26 февраля, однако конкурсная комиссия не была сформирована в полном составе.

В настоящее время обязанности главы администрации исполняет Геннадий Плехов, занимавший пост первого замглавы администрации.