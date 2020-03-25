КПРФ направит наблюдателей на голосование по конституции от сторонников партии

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. КПРФ планирует направить наблюдателей на голосование по поправке к конституции от общественных организаций, являющихся сторонниками партии. Об этом сообщил в среду ТАСС зампред ЦК партии Юрий Афонин.

"С точки зрения направления наблюдателей, мы этот вопрос отдельно рассмотрим. Сейчас позиция следующая - учитывая, что наше предложение, чтобы напрямую от парламентских партий шли наблюдатели, как при формировании комиссий, не было принято, а решили [направлять] через общественные организации, мы приняли решение, что будем направлять наблюдателей от наших общественных организаций, сторонников и союзников. Это комсомол, женские организации, Союз офицеров", - сказал Афонин.

По его словам, соответствующие рекомендации направлены в регионы. "На местах вместе с общественной палатой и избирательными комиссиями они [региональные отделения] в этом плане будут выстраивать работу", - добавил собеседник агентства.

Согласно закону о поправке к конституции, назначение наблюдателей на общероссийское голосование осуществляют ОП РФ и общественные палаты субъектов. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее попросила все политические партии и общественные движения направить своих наблюдателей для контроля за процедурой голосования. Она пообещала, что "никаких искусственных фильтров для этого не будет": комиссия, напротив, стремится обеспечить, чтобы "на каждом участке не только в день голосования, но и во время досрочного голосования обязательно присутствовали наблюдатели от всех общественных и политических сил".

Ранее сообщалось, что ОП РФ и 12 политических партий, включая "Единую Россию", "Справедливую Россию" и ЛПДР, подписали соглашение о сотрудничестве при направлении наблюдателей на голосование по поправкам.

О поправках к конституции

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", согласно которому общероссийское голосование назначено на 22 апреля. Президент в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой также добавил, что голосование может состояться и позже 22 апреля, если в этот день провести такое мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом.

Конституционный суд РФ признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к конституции, который проверялся по запросу президента России после того, как глава государства подписал его.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.