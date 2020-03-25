Совфед поддержал законы о наказании за нарушения при голосовании по конституции

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду пакет законов, распространяющих существующую уголовную и административную ответственность за нарушения на выборах на общероссийское голосование по поправке к конституции.

Авторами поправок выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Глава 19 Уголовного кодекса (УК) РФ "Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина" содержит уголовно-правовые запреты на фальсификацию избирательных документов, документов референдума, а также на фальсификацию итогов голосования, которые предусмотрены для других процедур - выборы, референдум. Поправками "предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования".

Согласно действующей редакции УК РФ, получение гражданином бюллетеня для голосования за другое лицо или для повторного голосования может повлечь за собой штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет. За незаконную выдачу бюллетеня для членов избирательной комиссии предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 500 тыс. рублей или лишения свободы на срок до четырех лет.

Аналогичные санкции предусмотрены и за фальсификацию итогов голосования. За фальсификацию избирательных документов предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы до четырех лет. За воспрепятствование осуществлению избирательных прав в УК РФ предусмотрен штраф в размере до 80 тыс. рублей. Кроме того, суд вправе назначить обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года.

Второй закон предусматривает аналогичные поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Изменения вносятся в статьи о правонарушениях на выборах, которыми в зависимости от состава нарушения и степени его тяжести предусмотрены штрафы от 300 рублей до 50 тыс. рублей.

Как пояснил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, если появляется новая форма волеизъявления (общероссийское голосование), то необходимо сразу же внести в кодексы соответствующие изменения. Внесение изменений в УК РФ и КоАП будет "способствовать обеспечению свободного осуществления гражданином своего права на участие в общероссийском голосовании", подчеркнул он.