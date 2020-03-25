Путин и Мишустин поздравили руководство Греции с Днем независимости

АФИНЫ, 25 марта. /ТАСС/. Глава российского государства Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президенту Греции Екатерини Сакелларопулу и премьер-министру Кириакосу Мицотакису по случаю национального праздника Греческой Республики - Дня независимости. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Афинах, которое оно разместило в среду в своем Facebook на греческом языке.

"Греко-российские отношения основываются на многовековых традициях культурной и духовной близости. Уверен, что развитие конструктивного двустороннего сотрудничества в различных областях будет отвечать интересам народов наших стран и всей Европы", - подчеркнул Путин.

Глава правительства России Михаил Мишустин также поздравил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с национальным праздником, сообщило посольство.

Греция отметила в среду День независимости без традиционного военного парада, отмененного в качестве профилактической меры против распространения коронавируса в стране. Скромная церемония, посвященная 199-й годовщине национально-освободительной революции 1821-1829 годов против многовекового османского ига, состоялась у стен парламента. На церемонии присутствовали президент Греции Екатерини (Катерина) Сакелларопулу, премьер-министр Кириакос Мицотакис, председатель парламента Костас Тасулас, ряд лидеров оппозиционных партий и военачальников. Глава государства возложила венок к памятнику Неизвестному солдату, а в это время над площадью пролетели четыре истребителя "Мираж 2000-5" ВВС Греции и шесть вертолетов армии и военно-морских сил.

История борьбы за независимость

25 марта 1821 года митрополит города Патры Герман водрузил бело-голубой греческий флаг в монастыре Айя-Лавра (Святая Лавра) на полуострове Пелопоннес, подав сигнал к восстанию против 400-летнего турецкого владычества. Казавшаяся вначале едва ли не безнадежной борьба за независимость от мощной Османской империи увенчалась почти через 10 лет успехом во многом благодаря поддержке России. Русско-турецкая война 1768-1774 годов повлияла на пробуждение национального самосознания греческого народа. Россия поддерживала борьбу греческих повстанцев и дипломатическим путем, и силой оружия.

В октябре 1827 года русская эскадра, действовавшая вместе с французской и английской, в морском сражении в греческой бухте Наварино полностью уничтожила флотилию Османской империи. Ключевую роль в обретении греками независимости сыграла победа России над Турцией в войне 1828-1829 годов, когда основная часть турецкой армии ушла из Греции и была разгромлена русскими войсками в Восточной Анатолии и Болгарии. В 1829 году Греция получила автономию, а в 1830 году - полную независимость.