Министром туризма КЧР стал экс-глава департамента регионального развития КРСК Расул Текеев

ЧЕРКЕССК, 25 марта. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил новым министром туризма, курортов и молодежной политики региона бывшего руководителя департамента регионального развития АО "Корпорация развития Северного Кавказа". Об этом в среду сообщил глава региона Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"В команде правительства Карачаево-Черкесии еще один молодой министр. Подписал указ о назначении Расула Текеева новым министром по туризму, курортам и молодежной политике Карачаево-Черкесской Республики", - написал Темрезов.

Он отметил, что Текеев уже имеет длительный опыт работы в правительстве республики и пожелал новому министру успехов.

"В 2008 он начинал со специалиста отдела по вопросам государственной гражданской службы главного управления главы КЧР по кадровой политике, государственным наградам и организационной работе, четыре последних года руководил департаментом регионального развития АО "Корпорация развития Северного Кавказа", где вплотную занимался вопросами реализации инвестиционных проектов, в том числе в сфере туризма. Надеюсь, что его инициативность, свежий взгляд на методы реализации молодежной политики, профессиональный опыт и умение работать в команде станут его главными помощниками на новой ответственной должности", - отметил глава региона.