{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Министром туризма КЧР стал экс-глава департамента регионального развития КРСК Расул Текеев

Соответствующий указ подписал глава региона Рашид Темрезов

ЧЕРКЕССК, 25 марта. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил новым министром туризма, курортов и молодежной политики региона бывшего руководителя департамента регионального развития АО "Корпорация развития Северного Кавказа". Об этом в среду сообщил глава региона Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"В команде правительства Карачаево-Черкесии еще один молодой министр. Подписал указ о назначении Расула Текеева новым министром по туризму, курортам и молодежной политике Карачаево-Черкесской Республики", - написал Темрезов.

Он отметил, что Текеев уже имеет длительный опыт работы в правительстве республики и пожелал новому министру успехов.

"В 2008 он начинал со специалиста отдела по вопросам государственной гражданской службы главного управления главы КЧР по кадровой политике, государственным наградам и организационной работе, четыре последних года руководил департаментом регионального развития АО "Корпорация развития Северного Кавказа", где вплотную занимался вопросами реализации инвестиционных проектов, в том числе в сфере туризма. Надеюсь, что его инициативность, свежий взгляд на методы реализации молодежной политики, профессиональный опыт и умение работать в команде станут его главными помощниками на новой ответственной должности", - отметил глава региона.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
Совфед одобрил закон о праве ФСО использовать боевую технику
Документ также наделяет органы госохраны правом принимать решения об установлении зон охраняемых объектов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС