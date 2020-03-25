Путин заявил, что дата голосования по поправкам к Конституции должна быть перенесена

"Считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, в и целом по стране. И только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов примем решение о новом дне голосования", - заявил Путин в своем телеобращении к гражданам.

Путин напомнил, что предварительная дата голосования - 22 апреля. "Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь и, конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу, принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества", - сказал он.

При этом президент сделал акцент на том, что здоровье граждан, их жизнь и безопасность являются абсолютным приоритетом.