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Путин заявил, что дата голосования по поправкам к Конституции должна быть перенесена

Новый день голосования будет назначен на основе рекомендаций врачей
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что дата голосования по поправкам в Конституцию должна быть перенесена из-за коронавируса.

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"Считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, в и целом по стране. И только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов примем решение о новом дне голосования", - заявил Путин в своем телеобращении к гражданам.

Путин напомнил, что предварительная дата голосования - 22 апреля. "Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь и, конечно, буду просить вас прийти и высказать свое мнение по этому вопросу, принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества", - сказал он.

При этом президент сделал акцент на том, что здоровье граждан, их жизнь и безопасность являются абсолютным приоритетом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в конституцииРаспространение коронавируса нового типа
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