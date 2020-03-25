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ЦИК 27 марта скорректирует подготовку к голосованию по конституции из-за переноса даты

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, комиссии "придется корректировать и менять целый ряд принципиальных вещей"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что комиссия на заседании в пятницу скорректирует действия по подготовке общероссийского голосования по закону о поправке к конституции в связи с переносом даты голосования, о котором в среду объявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к россиянам.

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"Мы готовили разные варианты, связанные с возможным развитием событий, и в пятницу на заседании мы примем все необходимые решения, чтобы вся подготовительная работа, которая была проведена до настоящего времени, не ушла в песок", - сказала Памфилова ТАСС в среду.

По ее словам, комиссии "придется корректировать и менять целый ряд принципиальных вещей, связанных со сроком проведения [голосования], приема заявлений и других вещей". "Поэтому в пятницу мы скорректируем свою дальнейшую работу", - подчеркнула глава ЦИК.

Путин в своем телеобращении к гражданам в среду заявил, что дата голосования по поправкам в конституцию должна быть перенесена из-за распространения коронавируса. По его словам, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация и, опираясь на рекомендации врачей и специалистов, принимать решение о новом дне голосования.

Ранее Памфилова заявляла, что в случае неблагоприятной ситуации с распространением коронавируса "Центризбирком готов в любой момент приостановить все мероприятия по подготовке к общероссийскому голосованию и возобновить их, когда исчезнут риски для здоровья граждан". Как сообщала пресс-служба ЦИК в понедельник, избиркомы субъектов РФ уже начали информирование граждан о предстоящем голосовании. Кроме того, с 24 марта была открыта аккредитация СМИ на участки для голосования, а с 25 марта начал осуществляться прием заявлений о голосовании по закону о поправке к конституции по месту нахождения.

О поправках к конституции

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПамфилова, Элла АлександровнаПредложения по изменениям в конституцииОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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