Исаев: часть законопроектов по итогам обращения Путина поступит в Думу 26 марта

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Инициативы, о которых президент РФ Владимир Путин заявил во время обращения к гражданам РФ в среду, будут "реализовываться с колес" - часть из них поступят в Госдуму в виде законопроектов уже в четверг, заявил первый замглавы думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Часть инициатив уже завтра будет формироваться в законопроекты", - сказал Исаев ТАСС. Он напомнил, что в четверг состоится внеочередное заседание Совета Думы, на котором депутаты намерены предварительно рассмотреть "те законопроекты, которые поступят", и направить их в рассылку.

"Инициативы будут реализовываться, что называется, прямо непосредственно с колес. Завтра состоится заседание правительства, мы рассчитываем, что правительство может принять ряд постановлений во исполнение поручений президента, а также внести в Госдуму законопроекты", - заявил Исаев ТАСС.