Клишас: новая дата голосования по конституции будет определена указом президента

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Новая дата общероссийского голосования по закону о поправке к конституции будет определена указом президента РФ. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя заявление главы государства о необходимости переноса голосования в связи с распространением коронавируса.

"Ничего не изменилось. Президент, назначая дату голосования 22 апреля, говорил о том, что абсолютный приоритет - здоровье граждан, а голосование может быть перенесено на более позднюю дату. Для назначения новой даты голосования глава государства издаст новый указ", - сказал Клишас.

Он отметил, что обращение президента к гражданам еще раз подчеркнуло социальный характер современного российского государства. "Проведение социально ориентированной государственной политики - одно из базовых положений конституционных поправок. Выступление президента находится именно в этой логике - социального характера государства и приоритета интересов людей", - заявил сенатор.

Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам в среду заявил, что дата голосования по поправкам в конституцию должна быть перенесена из-за распространения коронавируса. По его словам, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация и, опираясь на рекомендации врачей и других специалистов, принимать решение о новом дне голосования.

О поправках к конституции

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.