Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправкам в конституцию

Поправки в конституцию: когда и как голосовать

Как сообщает в среду официальный сайт Кремля, документ предусматривает, что новая дата этого мероприятия, которое было ранее запланировано на 22 апреля, "определяется отдельным указом Президента Российской Федерации".

В указе отмечается, что решение о переносе даты принято "во избежание возникновения рисков для здоровья граждан Российской Федерации в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой".

Ранее о решении изменить дату глава государства заявил в обращении к россиянам, которое сделал в среду. "Считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату, - подчеркнул он. - Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и, только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования".