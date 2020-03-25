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Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправкам в конституцию

Ранее голосование было запланировано на 22 апреля
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© Михаил Климентьев/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты всероссийского голосования по поправкам в конституцию.

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Как сообщает в среду официальный сайт Кремля, документ предусматривает, что новая дата этого мероприятия, которое было ранее запланировано на 22 апреля, "определяется отдельным указом Президента Российской Федерации".

В указе отмечается, что решение о переносе даты принято "во избежание возникновения рисков для здоровья граждан Российской Федерации в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой".

Ранее о решении изменить дату глава государства заявил в обращении к россиянам, которое сделал в среду. "Считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату, - подчеркнул он. - Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и, только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в конституции
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