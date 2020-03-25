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Зюганов назвал правильным решением определение новой даты голосования по конституции

По словам лидера КПРФ, сейчас Россия не готова к голосованию

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Необходимость переноса всероссийского голосования по поправке в конституцию была очевидной, определение даты с учетом актуальной эпидемиологической обстановки - правильное решение. Такое мнение выразил в среду корреспонденту ТАСС лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

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"Это было очевидно, что в этих условиях никакого голосования не может быть, и те, кто гонит срочно принимать такие решения, или не умеют оценивать обстановку, или просто ведут себя провокационно, безответственно...Надо делать выводы соответствующие, правильно, что по мере созревания условий будут определять дату", - сказал он.

По словам политика, сейчас страна не готова к голосованию, поскольку наравне с миром переживает углубление по всем направлениям "тяжелейшего кризиса - финансового, экономического, морального, политического, управленческого". "Только в годы войны не проводили олимпиаду, а тут вынуждены на год переносить", - обратил внимание Зюганов.

"Некоторые вообще предлагали голосовать из дома, электронно - это особый тип жульничания, которое просто ставит крест на доверии ко всей работе, которая проведена", - считает лидер коммунистов.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам в среду заявил, что дата голосования по закону о поправке в конституцию должна быть перенесена из-за распространения коронавируса. По его словам, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация и, опираясь на рекомендации врачей и специалистов, принимать решение о новом дне голосования. Президент также озвучил предложения по поддержке бизнеса и граждан, которые вынуждены соблюдать карантинные меры.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссияПредложения по изменениям в конституцииОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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