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Путин передал Росздравнадзор в подчинение Минздраву

Решение принято "в целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин передал Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения из прямого ведения правительства в подчинение Минздраву России.

"Установить, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения находится в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации", - говорится в указе главы государства, размещенном на официальном сайте Кремля. Решение принято "в целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения".

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) - федеральный орган исполнительной власти, контролирующий деятельность медицинских организаций, обращение лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ, в том числе проверку их качества. В функции ведомства также входит лицензирование отдельных видов медицинской деятельности, надзор за реализацией мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения.

Ранее находился в ведении Минздрава, однако с января 2020 года был переподчинен правительству РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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