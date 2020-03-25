Посольство РФ: власти Таиланда не запрещали выезд иностранцам из страны

БАНГКОК, 25 марта. /ТАСС/. Выезд российским гражданам из Таиланда, несмотря на введенное с 26 марта по 30 апреля чрезвычайное положение в королевстве из-за пандемии коронавируса, по-прежнему открыт. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в российском диппредставительстве.

"Выезд из Таиланда для иностранцев, в том числе для российских граждан, несмотря на появившуюся в интернете информацию о его запрете, по-прежнему открыт, - заявил собеседник агентства. - Посольство не располагает данными о рассмотрении местными властями вопроса о запрете выезда из королевства для россиян и граждан других государств".

Власти Таиланда ограничили въезд в страну иностранцам на время действия чрезвычайного положения, введенного из-за распространения коронавируса. "В связи с введенными правительством Таиланда мерами, которые начнут действовать с 00:00 26 марта по 30 апреля 2020 года, в страну смогут попасть только те иностранные, в том числе российские, граждане, которые являются сотрудниками дипломатических миссий и международных организаций, имеют официальное разрешение на работу или получат соответствующее разрешение премьер-министра королевства, а также члены экипажей воздушного, наземного и морского транспорта", - отмечается в заявлении, размещенном на сайте диппредставительства.

Дипломаты напомнили, что общественные места и развлекательные заведения в Бангкоке и прилегающих провинциях будут закрыты в течение всего периода действия чрезвычайного положения. "Запрещены массовые скопления людей, не рекомендуется совершать поездки между населенными пунктами. Пожилые люди старше 70 лет и дети до пяти лет, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями, не должны покидать свои дома, кроме как в случае крайней необходимости. О комендантском часе пока речи не идет", - подчеркнули в посольстве.

На сегодняшний день общее число инфицированных в королевстве достигло 934, вылечились 70 человек, четверо умерли.