Мишустин возрождает формат президиума правительства

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин планирует восстановить формат президиума в структуре правительства. Соответствующий вопрос внесен в повестку заседания кабмина в четверг, сообщила пресс-служба правительства.

Согласно федеральному конституционному закону о правительстве РФ, в структуре кабмина по предложению премьер-министра может быть образован президиум "для решения оперативных вопросов", а его заседания могут проводиться "по мере необходимости". Решения на заседаниях президиума принимаются большинством голосов и не должны противоречить актам, принятым на заседаниях правительства. Как указано в законе, правительство может отменить любое решение своего президиума.

В предыдущий раз президиум создавался в первом правительстве Дмитрия Медведева (2012-2018), в его состав входили вице-премьеры и ряд министров, однако публичных мероприятий в таком формате за эти годы практически не было. Для решения оперативных вопросов Медведев, как правило, в начале каждой недели проводил совещания со своими заместителями. Заседания правительства в полном составе собирались традиционно по четвергам. Во втором правительстве Медведева (2018-2020) президиум не образовывался вовсе.

В 2008-2012 гг., когда пост премьер-министра занимал Владимир Путин, заседания президиума правительства проводились регулярно. Объявляя о создании этой структуры в мае 2008 года, Путин отмечал, что "заседания правительства представляют собой достаточно неповоротливый механизм, забюрократизированный", поэтому решено было их проводить не реже одного раза в месяц, а еженедельные, текущие вопросы обсуждать на встречах президиума с приглашением профильных министров.

Президиум кабмина существовал и во время первого премьерства Владимира Путина в 1999-2000 годах, и в составах российского правительства до него. В правительствах Михаила Касьянова, Михаила Фрадкова и Виктора Зубкова в период 2000-2008 годов президиумов не было.

Мишустин возглавил правительство России 16 января текущего года.