Не отпуская штурвал. 20 лет назад Путин был впервые избран президентом России

При этом глава государства не будет отмечать дату. Он 26 марта примет участие в экстренном саммите G20, который пройдет в формате видеоконференции, а также проведет в Москве встречу с предпринимателями российских городов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Четырежды президент России Владимир Путин 26 марта мог бы отметить политический юбилей - 20 лет с тех пор, как соотечественники впервые выбрали его на главный государственный пост. Впрочем, вряд ли у президента будут на это свободное время и желание. Путин вообще не любитель отмечать личные даты, а в нынешних условиях вообще не имеет возможности поставить рабочий график на паузу. Рабочий график Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в четверг глава государства проведет в Москве встречу с предпринимателями ряда российских городов. Крайне важным обещает стать и еще один пункт в рабочем распорядке Путина. Он примет участие в экстренном саммите G20, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику. За все в ответе Такой широкий диапазон тем, которые Путину по роду службы приходится держать под неусыпным контролем, для него давно стал стилем и образом жизни.

Спецпроект на тему Интервью с президентом России: впервые онлайн в видеоформате От законотворчества и свободы слова до любимого досуга и образа "царя"

За все 20 лет во власти (15 на посту президента и пять - премьер-министра России) у него не было ни одного "рутинного" или спокойного года. Каждый был непохож на другие. Ситуация в стране и мире постоянно ставила новые вопросы и проблемы. Международные конфликты и борьба с терроризмом, экономические неурядицы и природные катаклизмы - лишь малая часть вызовов, на которые требовались и требуются быстрые и выверенные ответы. Несмотря на общую турбулентность, Россия продолжала развиваться. "Поколение Путина" уже пишет на ЕГЭ по истории о том, как менялась вертикаль власти, упорядочивалась партийно-политическая система, повышалась обороноспособность Отечества. У Путин большие властные полномочия. Но президент категорически не согласен с теми, кто называет его царем. Царь - тот, кто отдает приказы, а президент работает каждый день, пояснил он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". По мнению главы государства, "царь - это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало". Напряженность работы Путина, которую он сам после первых своих двух сроков на президентском посту сравнивал с рабским трудом на галерах, давно и хорошо известна не только в стране, но и за ее пределами. Однако уже два десятилетия и друзья, и недруги не перестают удивляться, под силу ли все это одному человеку. В интервью ТАСС президент даже признался, что в начале 2000-х годов возникала идея из соображений безопасности использовать для него двойника, но он от нее отказался раз и навсегда. Формируя тренды Занимая должность, обязывающую к максимальной публичности, Путин предпочитает оставлять при себе лишь сугубо личные вещи, касающиеся семьи. Из его официальной биографии известно только о двух взрослых дочерях, а сам он вскользь упоминал о наличии внуков. Как объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, готовность выставлять все на всеобщий показ невозможна в случае, когда речь идет о главе российского государства. Путин ратует за технический прогресс, но сам предпочитает телефон специальной связи современным гаджетам. Причина проста. "Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента", - заметил президент в интервью ТАСС.

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