Не отпуская штурвал. 20 лет назад Путин был впервые избран президентом России

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Четырежды президент России Владимир Путин 26 марта мог бы отметить политический юбилей - 20 лет с тех пор, как соотечественники впервые выбрали его на главный государственный пост. Впрочем, вряд ли у президента будут на это свободное время и желание. Путин вообще не любитель отмечать личные даты, а в нынешних условиях вообще не имеет возможности поставить рабочий график на паузу.
Рабочий график
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в четверг глава государства проведет в Москве встречу с предпринимателями ряда российских городов. Крайне важным обещает стать и еще один пункт в рабочем распорядке Путина. Он примет участие в экстренном саммите G20, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику.
За все в ответе
Такой широкий диапазон тем, которые Путину по роду службы приходится держать под неусыпным контролем, для него давно стал стилем и образом жизни.
За все 20 лет во власти (15 на посту президента и пять - премьер-министра России) у него не было ни одного "рутинного" или спокойного года. Каждый был непохож на другие. Ситуация в стране и мире постоянно ставила новые вопросы и проблемы. Международные конфликты и борьба с терроризмом, экономические неурядицы и природные катаклизмы - лишь малая часть вызовов, на которые требовались и требуются быстрые и выверенные ответы.
Несмотря на общую турбулентность, Россия продолжала развиваться. "Поколение Путина" уже пишет на ЕГЭ по истории о том, как менялась вертикаль власти, упорядочивалась партийно-политическая система, повышалась обороноспособность Отечества.
У Путин большие властные полномочия. Но президент категорически не согласен с теми, кто называет его царем. Царь - тот, кто отдает приказы, а президент работает каждый день, пояснил он в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". По мнению главы государства, "царь - это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: "Вот прикажу, и там кое-что сделают", а сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало".
Напряженность работы Путина, которую он сам после первых своих двух сроков на президентском посту сравнивал с рабским трудом на галерах, давно и хорошо известна не только в стране, но и за ее пределами. Однако уже два десятилетия и друзья, и недруги не перестают удивляться, под силу ли все это одному человеку. В интервью ТАСС президент даже признался, что в начале 2000-х годов возникала идея из соображений безопасности использовать для него двойника, но он от нее отказался раз и навсегда.
Формируя тренды
Занимая должность, обязывающую к максимальной публичности, Путин предпочитает оставлять при себе лишь сугубо личные вещи, касающиеся семьи. Из его официальной биографии известно только о двух взрослых дочерях, а сам он вскользь упоминал о наличии внуков. Как объяснял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, готовность выставлять все на всеобщий показ невозможна в случае, когда речь идет о главе российского государства.
Путин ратует за технический прогресс, но сам предпочитает телефон специальной связи современным гаджетам. Причина проста. "Мне проще снять трубку специальной связи, и мне найдут любого абонента", - заметил президент в интервью ТАСС.
Идти в фарватере современных трендов - не в стиле Путина. Он предпочитает их формировать. И это не только привычка к здоровому образу жизни (что привлекло в самбо и дзюдо тысячи мальчишек) или выбор глухой тайги местом для двухдневного отдыха (что вызвало, например, всплеск туристического потока в Туву). Российский лидер точно также проявляет себя и в международной политике. В 2003 году, выступив против начала войны в Ираке, он вовлек в свою орбиту таких мощных союзников, как президент Франции Жак Ширак и канцлер Германии Герхард Шредер. В 2007 году Путин произнес знаменитую "мюнхенскую речь", весьма громко заявив о позиции Москвы на международной арене и намного опередив свое время. Прошло почти полтора десятилетия, прежде чем многие страны стали все громче использовать в международных делах тот же лексикон. Сильная и давно уже переставшая только догонять других Россия вернула себе мировое признание в качестве одного из ведущих игроков на глобальной шахматной доске, нравится это кому-то или нет.
Путин, всегда призывающий к дипломатичному решению любых конфликтов, однозначно и твердо заявляет, что Россия сама не собирается ни с кем воевать и при этом создает ситуацию, исключающую у других стран даже намерение развязать с Москвой вооруженный конфликт.
"Впереди еще очень много серьезной работы"
Путин уже давно по набранному опыту работы на высшем государственном посту опередил всех действующих коллег из ведущих мировых держав. По этому показателю с ним не может сравниться ни председатель КНР с 2013 года Си Цзиньпин, ни канцлер ФРГ с 2005 года Ангела Меркель, ни тем более избранный в 2016 году президентом США Дональд Трамп. Из сохранивших высшую власть лидеров на пространстве бывшего СССР Путин уступает лишь президенту Белоруссии Александру Лукашенко, почти 26 лет руководящему республикой.
В интервью ТАСС Путин признался, что ему поначалу "даже в голову не приходило", что его пребывание у власти может затянуться на такое время. Но говоря о возможности в какой-то момент "сойти с дистанции", президент упоминает чувство ответственности за то, "что происходит, как происходит, что будет происходить".
Хотя и считает преждевременным решать вопрос о своем статусе после истечения срока полномочий в 2024 году.
Первый президент России Борис Ельцин, покидая Кремль 31 декабря 1999 года и передавая дела Путину, пожелал россиянам: "Будьте счастливы. Вы заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие". 26 марта 2000 года на президентских выборах, в которых участвовали 11 кандидатов, большинство россиян отдали голоса за Путина, потом еще трижды убедительно подтвердив свой выбор.
Буквально на следующий день - 27 марта 2000 - будущий глава государства заявил: "Впереди еще очень много серьезной работы. Многое предстоит объяснять, много предстоит сделать такого, что вызовет споры. Но я представляю, что надо делать дальше". С тех пор мир радикально изменился, сильно изменилась страна, но эти слова Путин мог бы повторить и сегодня. Для него очень важно не то, что уже сделано, а то, что еще предстоит сделать, в первую очередь для россиян. В этом Путин видит главный мотиватор в управлении страной.