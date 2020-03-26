{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Песков: у РФ достаточно средств для поддержки тех, кто может пострадать от коронавируса

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул также, что важно восстановить баланс справедливости в экономической сфере

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Государство имеет достаточно средств для поддержки тех, кто может пострадать от коронавируса. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на предположение одного из журналистов, что без предложенных Владимиром Путиным мер о новых налогах на доходы от вкладов и инвестиций у государства не хватило бы средств на поддержку пострадавших слоев населения и секторов экономики.

На эту тему
Не надеясь на авось. Владимир Путин предложил комплекс мер поддержки в условиях пандемии

"Нет, у государства достаточно средств, возможностей - и финансовых, и технических, чтобы оказать поддержку тем, кто может попасть в нелегкую ситуацию, будь то физические или юридические лица", - сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что "в такие моменты [период сложностей, связанных с коронавирусом], безусловно, важно восстановить баланс справедливости в экономической сфере, и это один шаг на этом пути".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Песков объяснил отмену рабочей поездки Путина в Санкт-Петербург
Пресс-секретарь президента отметил, что необязательных перемещений лучше избегать
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС