Песков: у РФ достаточно средств для поддержки тех, кто может пострадать от коронавируса

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Государство имеет достаточно средств для поддержки тех, кто может пострадать от коронавируса. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на предположение одного из журналистов, что без предложенных Владимиром Путиным мер о новых налогах на доходы от вкладов и инвестиций у государства не хватило бы средств на поддержку пострадавших слоев населения и секторов экономики.

"Нет, у государства достаточно средств, возможностей - и финансовых, и технических, чтобы оказать поддержку тем, кто может попасть в нелегкую ситуацию, будь то физические или юридические лица", - сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что "в такие моменты [период сложностей, связанных с коронавирусом], безусловно, важно восстановить баланс справедливости в экономической сфере, и это один шаг на этом пути".